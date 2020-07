«Il Lugano sta lavorando molto bene con i giovani» (Di venerdì 24 luglio 2020) Prospect Camp & Nazionale & Lars Weibel: «Questo progetto è molto importante per il futuro dell'hockey svizzero» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Il Lugano sta lavorando molto bene con i giovani»

COMANO – Quest’anno sarà il Lago di Lugano a fare da cornice alla trasmissione televisiva proposta da tutti i canali TV SSR per la Festa Nazionale. Una scelta che vuole ricordare e omaggiare quanto fa ...

Lugano, il Municipio rilancia la Foce con la nuova formula

Il Municipio ha deciso la nuova riorganizzazione con animazioni, buvette con consumazione da seduti ed entrata per massimo 300 persone LUGANO – Il Municipio - dopo il passaggio dalla chiusura serale d ...

