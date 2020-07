Il fulmine che ha colpito la Statua della Libertà (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ondata di calore che ha colpito da cinque giorni New York City ha finalmente lasciato il posto a uno spettacolare temporale mercoledì notte, bagnando la città con pioggia torrenziale, raffiche di vento da 50 miglia orarie e abbondanti lampi. Il cielo si è aperto verso le 18:00, oscurandosi improvvisamente mentre un fulmine ha colpito molto vicino alla Statua della Libertà. Timelapse footage shows intensifying severe thunderstorm hitting New York City with torrential rain and damaging winds. https://t.co/70YZqMEO8x pic.twitter.com/CTyYiXDzq0 — ABC News (@ABC) July 23, 2020 Intanto ieri tutti in ginocchio, giocatori e allenatori, alla prima partita della nuova stagione di baseball negli Usa tra i campioni Washington Nationals e i New York ... Leggi su nextquotidiano

Un handicap che ne rendeva difficile l’adozione ... lo incontra e sembra scattare un colpo di fulmine. E così il cane trova casa in Svizzera dove la donna vive. La convivenza non è subito facile, ...

Fulmine colpisce la Statua della Libertà: immagine spettacolare – VIDEO

Un forte temporale si è abbattuto sulla città di New York ieri, mercoledì 22 luglio: un fulmine ha colpito proprio la Statua della Libertà ed è stato “catturato” dalla webcam di Mikey Cee. Certamente ...

