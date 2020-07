GP Andalusia, FP1 Moto3: Fernandez in vetta (Di venerdì 24 luglio 2020) A cinque giorni di distanza dal Gran Premio di Jerez i piloti della Moto3 sono tornati in pista per affrontare le prove libere, in vista del Gran Premio dell'Andalusia di domenica e la sessione si è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - zazoomblog : GP Andalusia FP1 Moto3: Fernandez in vetta - #Andalusia #Moto3: #Fernandez #vetta - FTraiettoria : MotoGP: Vinales regola Rossi nelle FP1 del GP d’Andalusia a Jerez - CamyGaly : RT @SkySportMotoGP: ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1????? @mvkoficial12… - giovannizam : #motoGP in #diretta su @Moto_it l'analisi del passo gara di alcuni protagonisti dopo le #FP1 #AndaluciaGP -