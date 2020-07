Bari, De Laurentiis scrive ai tifosi: “La vostra delusione è anche la mia, ma il percorso verso la B continua” (Di venerdì 24 luglio 2020) Parola a Luigi De Laurentiis.Mercoledì sera, fra le mura del Mapei Stadium, la Reggiana ha centrato la promozione in Serie B dopo ben ventun’anni grazie alla rete messa a segno da Kargbo al minuto 50 della sfida valida per la finale dei playoff di Serie C. Una vittoria conquistata ai danni del Bari di Vincenzo Vivarini: sfuma, dunque, la seconda promozione di fila per la compagine pugliese, ripartito nel 2018 dai dilettanti dopo il fallimento."Cari tifosi, so che quella appena trascorsa è stata una notte insonne per molti; lo è stata anche per me". Ha esordito così il presidente del Bari, che - attraverso il proprio account Instagram - ha scritto un lungo messaggio, rilanciando di fatto rilanciando le ambizioni in vista della prossima annata."Ho scelto ... Leggi su mediagol

