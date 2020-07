Alex Zanardi, condizioni instabili: trasferito al San Raffaele (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi è stato da poco trasferito al reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, questa la decisione del dottor Molteni Alex Zanardi (Fonte foto: Getty Images)Resta preoccupante la situazione legata all’ex pilota di Formula 1 e Cart, Alex Zanardi. Il campione italiano, come ben noto, fu vittima di un pauroso incidente a bordo del suo handbike, lo scorso 18 giugno. Dopo più di un mese, le condizioni dell’ex atleta continuano a non portare a speranze positive, da qui anche la decisione di spostare Alex al San Raffaele di Milano. A spiegare tale decisione, il direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, Claudio Zanon: ... Leggi su chenews

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - WorldsLine1 : RT @Open_gol: ?? Era ricoverato in una struttura di riabilitazione afferente all’ospedale Valduce di Como -