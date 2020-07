Xbox in crescita con entrate dai contenuti e servizi aumentate del 65% (Di giovedì 23 luglio 2020) Microsoft ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2020, relativi al periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.In primo luogo, otteniamo un aggiornamento sulle prestazioni del business More Personal Computing, che include la divisione gaming di Microsoft e il marchio Xbox.Le entrate relative ai contenuti e ai servizi Xbox sono cresciute del 65% su base annua ($ 1,2 miliardi), con una crescita del 64% ($ 1,3 miliardi) delle entrate complessive gaming che hanno portato a un aumento delle entrate del 14% per l'intera attività More Personal Computing.Leggi altro... Leggi su eurogamer

