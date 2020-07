Xbox Games Showcase: annunciato il DLC di The Outer Worlds (Di giovedì 23 luglio 2020) Durante l’Xbox Games Showcase che si è tenuto oggi è stato annunciato il nuovo DLC di The Outer Worlds Microsoft aveva annunciato che dopo il primo Inside Xbox si sarebbero susseguiti numerosi eventi fino al lancio di Xbox Series X e ora finalmente siamo arrivati al secondo round. Da pochissimo infatti si è tenuto l’Xbox Games Showcase, il tanto atteso nuovo evento di Microsoft dedicato interamente ai videogiochi per Xbox Series X. Durante lo show abbiamo avuto il piacere di osservare in azione tanti giochi molto attesi, ma ci sono state anche delle gradite sorprese. All’improvviso infatti durante l’Xbox ... Leggi su tuttotek

