Uno dei carabinieri arrestati si vantava col figlio undicenne: 'Quel negro lo picchiavamo un po' tutti' (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci sono circa 75mila conversazioni telefoniche che incastrano i sei carabinieri di Piacenza arrestati per un numero indescrivibile di reati, dallo spaccio alla tortura. Ma ciò che più colpisce era la ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : Non c’è solo la Regione Lombardia. Anche il Comune di Milano, retto dal centrosinistra di Giuseppe Sala, ha dato un… - virginiaraggi : Stiamo riqualificando i Giardini 'Nicola Calipari' di Piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino. Procede il cantiere… - valigiablu : Licenziato il direttore del sito di notizie ungherese 'Index', uno dei pochi media indipendenti rimasti nel paese [… - Ivan__soli : Il Tg1 ha fatto un servizio sul Bagnino Pippo.... Un servizio su dei figli di papà che regalano computer a chi ne h… - Martina8875 : RT @mellisdead: Taika Waititi é sicuramente uno dei pochi uomini di cui mi fido ciecamente e penso non ci sia nemmeno da specificare la mot… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno dei

Diretta Lazio Cagliari streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A per la 35^ giornata. Diretta Lazio Cagliari, Serie A 35^ giornata (Foto LaPress ...Mercato Inter, tre i nomi per il centrocampo sognati dai tifosi nerazzurri per la prossima sessione di mercato. Con uno di loro l´Inter puó colmare il gap. La prossima sessione di mercato in casa Inte ...