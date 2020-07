Stash, presto papà, ora annuncia il sesso del bebè. E lo fa in un modo molto speciale (Di giovedì 23 luglio 2020) Stash, il cantante dei The Kolors, sarà presto papà per la prima volta. In tanti ricorderanno che durante l’ultimo appuntamento con ‘Amici speciale‘, Stash aveva annunciato pubblicamente la lieta notizia. Un annuncio che ha emozionato e al contempo lasciato sorpreso il pubblico, ignaro fino a quel momento che l’artista e la sua compagna fossero in dolce attesa. La futura mamma è Giulia Belmonte, che Stash ha poi presentato su Instagram. Riservatissima, anche ora la compagna del cantante mantiene il riserbo sul suo profilo social, ma sappiamo che è abruzzese classe 1995. Si è laureata in Scienze della Comunicazione per approdare poi alla televisione. È stata una concorrente di Miss Italia e oggi è una giornalista ... Leggi su caffeinamagazine

