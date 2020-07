Sisma di Amatrice, l'inferno di Elvira: 'In quarantena senza più una casa' (Di giovedì 23 luglio 2020) Quella drammatica notte le ha cambiato la vita, e quattro anni dopo l'incubo non è ancora finito. Elvira Spagnoli, 55 anni, non dimenticherà mai quella notte di agosto del 2016: un rumore ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Sisma Amatrice Amatrice e Accumoli: «Noi peggio di tutti. Dopo il sisma, il virus ci ha dato il colpo di grazia» Leggo.it Domenico Zurlo Quattro anni sono passati da quel tragico 24 agosto del 2016.

Quattro anni sono passati da quel tragico 24 agosto del 2016. In piena notte, alle 3.36, una scossa di magnitudo 6.0 distrusse o danneggiò decine e decine di comuni, paesi, città, frazioni: Amatrice, ...

Proprietari dei terreni aree SAE ad Amatrice e frazioni in attesa dell’indennizzo per l’esproprio subìto

“Il Commissario Straordinario al sisma Legnini ha incontrato nei giorni scorsi a Palazzo Valentini a Roma, una delegazione dei 100/120 proprietari dei terreni requisiti in Amatrice e frazioni per inse ...

