Sant’Angelo dei Lombardi: arrestato 23enne per spaccio di stupefacenti (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 23enne di Napoli, colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea per “Associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”. È stato fermato di pomeriggio a Sant’Angelo dei Lombardi, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio. Al momento del controllo il giovane non ha opposto alcuna resistenza. Condotto in caserma, successivamente alla notifica del provvedimento restrittivo l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità ... Leggi su anteprima24

ale_cors9 : @maybe_viola Sono stata a Sant’Angelo dei Lombardi un mese dopo la sua totale distruzione ... ho un ricordo terribi… - princigallomich : MONTE SANT’ANGELO – GRADUATORIA VIGILI URBANI, “VERSO IL FUTURO” E “FORZA ITALIA” HANNO L’UNICO INTERESSE DI DIFEND… - savvucciu : @maybe_viola Sant'angelo dei Normanni - Paolone_TO : @maybe_viola Sant’Angelo dei Lombardi ? -

