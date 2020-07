Recovery Fund, Lagarde: “ragionevole equilibrio” fra prestiti e finanziamenti (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Un piano sicuramente ambizioso che “avrebbe potuto essere migliore”. Lo ha detto la Presidente della BCE Christine Lagarde durante un webinar organizzato dal Washington Post che saluta comunque con soddisfazione l’intesa raggiunta a Bruxelles che mantiene una “ragionevole” proporzione tra prestiti e sussidi, maggiori tuttavia nella precedente formulazione. ‘L’accordo è importante – ha detto – perchè per la prima volta, sebbene su base temporanea e per gestire una fase di emergenza, i 27 stati membri della UE hanno deciso di raccogliere finanziamenti in modo congiunto per supportare i Paesi più colpiti dalla crisi’. Lagarde ha ricordato come oltre alla Recovery Fund, l’Europa ha ... Leggi su quifinanza

