M5S: approvata nostra legge per tutela piccoli Comuni (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato oggi la legge sui piccoli Comuni a prima firma Francesca De Vito. E’ un grande passo che attendevamo da anni, per tutelare, valorizzare e sostenere i Comuni delle nostra regione al di sotto dei 5mila abitanti, che costituiscono un grande ed inestimabile patrimonio di cultura e tradizioni da preservare e supportare, anche per evitare il fenomeno ormai decennale, dello spopolamento. Nel Lazio sono 254 su 378 i piccoli Comuni, ed il fine della legge e’ quello di perseguire lo sviluppo sociale, civile ed economico di questi territori, con l’adozione di misure a favore dei cittadini e delle attivita’ produttive, per dare loro una speranza di sostegno e ... Leggi su romadailynews

"Mentre l'attività ambulatoriale istituzionale all'interno della Asl Lanciano Vasto Chieti non ha ancora ricevuto un indirizzo chiaro per smaltire le chilometriche liste d'attesa per esami medici, la ...

