Lecce, Sticchi Damiani: “Dobbiamo provarci ancora in tutti i modi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Lecce ha sconfitto il Brescia nello scontro salvezza, condannando le Rondinelle alla Serie B. Il club salentino vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, cercando di ottenere tre vittorie negli ultimi tre match di campionato. Nonostante il successo del Genoa, che mantiene così a debita distanza il Lecce, il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani non vuole mollare: “Dobbiamo provarci ancora in tutti i modi“. “Siamo l’espressione di un calcio bello, pulito, ce la giochiamo con tutti, con questi ragazzi che hanno dei valori veri, mi piace spendere una parola in più per Tachtsidis autore di una grande prestazione, come risposta migliore a qualche attacco che gli ha fatto male” ha ... Leggi su sportface

PugliaStream : Sticchi Damiani: 'Il Lecce non molla e lotterà con orgoglio fino alla fine' - Fprime86 : RT @DiMarzio: Da SSD a #Liverani: 'Dai che ce la facciamo!'. Le tappe di un #Lecce che ci crede ancora - DiMarzio : Da SSD a #Liverani: 'Dai che ce la facciamo!'. Le tappe di un #Lecce che ci crede ancora - Leccezionaleit : Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “Liverani? Resta in caso di salvezza. Col Genoa specchio della stagione”… - zazoomblog : Lecce Sticchi Damiani: «Se ci salviamo penso che Liverani rimarrà con noi» - #Lecce #Sticchi #Damiani: #salviamo -