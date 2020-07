Lazio Cagliari Sky o Dazn? Dove vedere la sfida in diretta (Di giovedì 23 luglio 2020) Lazio Cagliari Sky o Dazn? La sfida con la Juventus dell’Allianz Stadium – persa con il risultato di 2-1 – ha messo fine a qualsiasi speranza della Lazio di poter rimanere ancora in gioco per la lotta Scudetto. I biancocelesti hanno patito la ripresa del campionato, ottenendo solamente due vittorie con Torino e Fiorentina. Nulla da … L'articolo Lazio Cagliari Sky o Dazn? Dove vedere la sfida in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Solo_La_Lazio : ?? Lazio-Cagliari ? Le scelte di Inzaghi ?? Probabili formazioni - JuanDonadioPaz : Posible 11 de #Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic – Savic, D. Ande… - GrahamParker45 : @W_D_MUFC Lazio 1 Cagliari 1 - ansa_lazio : Cagliari: Zenga, vogliamo finire in bellezza: 'La Lazio prima dello stop giocava nel modo migliore' - RaimondoSecci : Oggi la Lazio gioca contro il 'mio' Cagliari che non ha nulla da chiedere e potrebbe arrivare a 1 punto dai prescri… -