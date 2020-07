Inter, solo lieve distorsione al ginocchio per De Vrij (Di giovedì 23 luglio 2020) L'Inter può tirare un sospiro di sollievo. Il suo leader della difesa, Stefan De Vrij, uscito anzitempo - ieri sera contro la Fiorentina - per un dolore al ginocchio, si è sottoposto agli esami ... Leggi su gazzetta

Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport su Twitter, arrivano “buone notizie per de Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a Genova, si punt ...

Infortunio De Vrij, l’esito degli esami

Niente di grave in casa Inter per quanto riguarda l'infortunio di Stefan De Vrji. Il giocatore olandese, nel corso della partita contro la Fiorentina, è uscito dal campo dolorante al 23esimo del primo ...

