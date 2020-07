Il latte vaccino non riscaldato è pericoloso (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno studio molto recente sulla carica microbica del latte di mucca, portato a termine dai ricercatori dell’Università della California nella città di Davis, ha portato a scoprire che il latte crudo acquistato nei negozi al dettaglio può contenere una grande quantità di geni resistenti agli antimicrobici se lasciato a temperatura ambiente. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Microbiome. I ricercatori hanno raccolto oltre 2000 campioni di latte crudo da negozi al dettaglio in 5 degli Stati Uniti, per indagare su quattro tipi di tecniche di lavorazione del latte, tra cui prodotti completamente non pastorizzati, pastorizzati in vasca, a breve tempo ad alta temperatura (HTST) e ultra-pastorizzati (UHT). Hanno scoperto che il latte crudo contiene grandi ... Leggi su laprimapagina

Il movimento "real food" che sta prendendo piede soprattutto negli Stati Uniti, si basa sulla riscoperta degli alimenti base per la nostra dieta. Tra questi il latte vaccino intero W il latte intero T ...

Riguardano almeno un sesto dei neonati e sono caratterizzate da pianto inconsolabile che si protrae per giorni. Il disturbo colpisce anche i bambini allattati con latte formulato. In questo caso può e ...

