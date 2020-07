Godin: “Per competere ad alti livelli bisogna costruire una mentalità vincente” (Di giovedì 23 luglio 2020) Diego Godin, difensore dell’Inter ha parlato a Inter TV a margine del pari casalingo contro la Fiorentina: “Una partita dominata, meritavamo di vincere. Dispiace, ma ora testa al Genoa e alle altre partite che mancano. Dobbiamo continuare così, lavorando forte con l’obiettivo di vincerle tutte e arrivare il più in alto possibile. Ormai lo scudetto è difficilissimo, lo sappiamo, ma vogliamo chiudere il campionato nel miglior modo possibile e poi pensare all’Europa League. Per competere ad alti livelli e costruire mentalità vincente dobbiamo pensare di poter vincere l’Europa League. Io conosco la strada per arrivare a trionfare in questo trofeo e so che poi vincere ti porta a vincere. Ma ora dobbiamo pensare gara dopo gara, arrivando alla ... Leggi su alfredopedulla

Antonio89704611 : @MVadrucci Metti Musso per Cragno e Alaba per Godin ...e li zero scuse per Antonio da Lecce! - verro23 : @saulniggez È ambidestro, avrebbe comunque sicuramente più senso di Godin Almeno uno dei tre deve essere veloce, no… - lucadg75 : @ncorrasco @RobertoConte201 È più facile mollare per chi sa già come si fa. Ha ragione Godin. Per crescere devi abi… - GiancarloDeAng6 : RT @marifcinter: Godin: 'Io so come si arriva in una finale. E dobbiamo pensare a vincere. Perché vincere ti aiuta a vincere. Per questo do… - modinog : @90ordnasselA #Godin ha centrato il punto. Questa squadra è senz'anima ed è strano per una squadra di #Conte. Ognun… -

