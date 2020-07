Furgone tampona un'auto ed esce di strada all'incrocio di Cugnana (Di giovedì 23 luglio 2020) , Visited 764 times, 781 visits today, Notizie Simili: Calcio, Eccellenza: il Porto Rotondo si esalta… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… Ad Arzachena un altro passo per la nuova ... Leggi su galluraoggi

CronacheNuoresi : Furgone tampona utilitaria che svolta a un incrocio: ferita una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Furgone tampona

La Nuova Sardegna

Drammatico schianto poco prima delle 16 a Zugliano, proprio di fronte alla chiesetta di Santa Maria, sulla strada provinciale 67 che da Thiene porta a Lugo di Vicenza, all’intersezione fra via Libertà ...Per cause da accertare un furgone, dopo aver tamponato un’autovettura in procinto di svoltare, è uscito fuori strada nei pressi dell’incrocio per cugnana verde sulla sp73. La squadra ha messo in ...