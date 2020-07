Creaks: l'oscuro puzzle game dei creatori di Machinarium e Samorost è finalmente disponibile (Di giovedì 23 luglio 2020) Creaks, l'affascinante e oscuro puzzle game dei creatori di Machinarium e Samorost. è finalmente disponibile. L'annuncio è stato accompagnato dal trailer di lancio visibile più in basso.Il gioco è stato sviluppato da Amanita Design e rappresenta un nuovo approccio per lo studio, in quanto il team si è spostato dal modello punta e clicca verso un'esperienza più vicina a un puzzle-platform.Tuttavia, il marchio di fabbrica dello studio è ben visibile, soprattutto nelle cupe e surreali atmosfere.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Una sera come tante dopo una giornata come tante. La camera da letto, la scrivania, un buon libro e la solita, piccola e inarrestabile lampadina che sa rischiarare gli anfratti più nascosti regalando ...

Amanita Design colpisce ancora, cambiando genere ma andando comunque a segno con Creaks.

La recensione di Creaks conferma almeno un paio di cose: da una parte il fatto che Amanita Design abbia indubbiamente un tocco magico che rende interessanti tutti i progetti che porta a compimento, da ...

