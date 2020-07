Covid, Ascierto: “Non è il momento di abbassare la guardia” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’emergenza sanitaria causata dall’improvvisa e inaspettata diffusione del Coronavirus non è ancora terminata. E questo viene confermato da Paolo Ascierto, l’oncologo napoletano dell’Ospedale Pascale di Napoli che si è distinto nella lotta contro il virus. “Sapevamo che per un periodo avremmo dovuto convivere con questo virus. Adesso ci sono anche le infezioni da rientro, cioè delle persone che ritornano in Italia. Nel mondo la situazione, in questo momento, è di incremento del virus”, racconta Ascierto a SkyTg24. “Quello che succederà, ovviamente, è ancora del tutto imprevedibile. È chiaro che laddove ci sono molte persone c’è il rischio che il virus, in qualche modo, possa aumentare” ... Leggi su anteprima24

SteAlbamonte : Io ho le palle piene di #Zangrillo e chi sostiene tesi fuori dal mondo. Nessuno dice di non andare in vacanza, ma p… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Salerno, 'Colline mediterranee': sul palco sale Dario Sansone con Ascierto, eroe anti Covid [di PAOLO POPOLI] [aggiornament… - rep_napoli : Salerno, 'Colline mediterranee': sul palco sale Dario Sansone con Ascierto, eroe anti Covid [di PAOLO POPOLI] [aggi… - Notiziedi_it : Salerno, “Colline mediterranee”: sul palco salgono i Foja con Ascierto, eroe anti Covid - rep_napoli : Salerno, 'Colline mediterranee': sul palco salgono i Foja con Ascierto, eroe anti Covid [di PAOLO POPOLI] [aggiorna… -