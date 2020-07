Ceres si scusa con Bruno Peres: cosa è successo (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarà stata la doppietta con la Spal a far cambiare idea alla Ceres? Probabile, visto il tempismo perfetto. Ma dopo i gol di ieri di Bruno Peres la nota marca di birra ha posto le sue scuse al calciatore con un messaggio affidato ai suoi canali social: “Porgiamo le nostre più sentite scuse alla Roma e a Bruno Peres per il contenuto del Tweet del 20 luglio che, contrariamente alle nostre intenzioni, è risultato inopportuno”. Continua il messaggio: “Nonché per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine, dei marchi e dei segni distintivi As Roma, oltre che dell’immagine del suo calciatore. Manifestiamo grande rispetto per la squadra e per lo sportivo”. È il messaggio di scuse di Ceres nei confronti di ... Leggi su italiasera

sportli26181512 : Roma, la Ceres chiede scusa a Bruno Peres: 'Inopportuni': “Porgiamo le nostre più sentite scuse alla Roma S.p.a.,..… - Domelol96 : RT @CalcioFinanza: Ceres si scusa con la Roma e Bruno Peres: «Tweet inopportuno» - italiaserait : Ceres si scusa con Bruno Peres: cosa è successo - infoitsport : La Ceres chiede scusa alla Roma e Bruno Peres: “Siamo stati inopportuni” (FOTO) - infoitsport : La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: “Messaggio inopportuno” – FOTO -