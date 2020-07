Casale, palloncini bianchi in cielo per l'addio a Franko: "Non ti dimenticheremo mai" (Di giovedì 23 luglio 2020) Casalpusterlego, Lodi,, 23 luglio 2020 - «Fraterno amore , ciao Frank ". Uno striscione è stato srotolato ieri mattina all'esterno del cimitero dagli amici di Franko Caushaj , il 22enne di nazionalità ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Casale palloncini Casale, palloncini bianchi in cielo per l’addio a Franko: "Non ti dimenticheremo mai" IL GIORNO Casale, palloncini bianchi in cielo per l’addio a Franko: "Non ti dimenticheremo mai"

Casalpusterlego (Lodi), 23 luglio 2020 - «Fraterno amore , ciao Frank". Uno striscione è stato srotolato ieri mattina all’esterno del cimitero dagli amici di Franko Caushaj, il 22enne di nazionalità a ...

Casale, i nerostellati che fecero l'impresa

Lo scudetto del 1914, vinto travolgendo in finale la Lazio, fu l’unico squillo della squadra del Quadrilatero piemontese fondata da Raffaele Jaffe, austero insegnante poi ucciso ad Auschwitz ...

Casalpusterlego (Lodi), 23 luglio 2020 - «Fraterno amore , ciao Frank". Uno striscione è stato srotolato ieri mattina all’esterno del cimitero dagli amici di Franko Caushaj, il 22enne di nazionalità a ...Lo scudetto del 1914, vinto travolgendo in finale la Lazio, fu l’unico squillo della squadra del Quadrilatero piemontese fondata da Raffaele Jaffe, austero insegnante poi ucciso ad Auschwitz ...