Capaci, il carabiniere che voleva sciogliere il comune: “In mano a sistema politico-mafioso. Me l’hanno fatta pagare per le mie indagini” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il comune di Capaci era in mano a un sistema affaristico, politico e mafioso”. Ma la proposta di scioglimento per mafia, inviata dal comandante dei carabinieri del paese, non uscì mai dalla caserma del comando provinciale di Palermo. Il militare invece fu demansionato, indagato per diffamazione e – durante una perquisizione – spogliato nudo, senza neppure gli slip. Lo ha raccontato il maresciallo Paolo Conigliaro, alla guida della stazione di Capaci dal 2013 al 2018, ascoltato dalla commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra. Che al termine dell’audizione – durata oltre un’ora e in parte secretata – ha garantito che “sarà acquisita l’intera documentazione che all’epoca ... Leggi su ilfattoquotidiano

