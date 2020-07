Calciomercato – Affari e trattative 23 luglio – Juric rinnova col Verona; Bernardeschi no al Napoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Giornata intensa per il Calciomercato italiano, visto che ormai si sta delineando la classifica tutte le società si stanno muovendo per la prossima stagione. E’ finita la telenovela Juric, che ha deciso di accettare il rinnovo con il Verona, mentre Bernardeschi non vuole entrare nella trattativa che potrebbe portare Milik alla Juventus. Juric-Verona: avanti insieme Juric e il Verona saranno ancora uniti. Ecco l’ufficialità dell’accordo comunicata dal club scaligero: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, ... Leggi su giornal

zazoomblog : Calciomercato – Affari a trattative 22 luglio – Clamoroso: Pioli confermato! Juric verso Firenze - #Calciomercato… - sportli26181512 : Calciomercato, gli acquisti dei giocatori Under 18 più costosi. CLASSIFICA: Colpo del Borussia Dortmund per 23 mili… - AleSalvi12 : RT @_SDeJong_: Chissà se in questo calciomercato ed in questo 2020 ce la facciamo a non fare affari col Genoa (cioè a regalargli gran soldi… - enricoI00 : RT @_SDeJong_: Chissà se in questo calciomercato ed in questo 2020 ce la facciamo a non fare affari col Genoa (cioè a regalargli gran soldi… - _SDeJong_ : Chissà se in questo calciomercato ed in questo 2020 ce la facciamo a non fare affari col Genoa (cioè a regalargli g… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari a trattative 22 luglio – Clamoroso: Pioli confermato! Juric verso Firenze Giornal Dall'Inghilterra: "Cavani può approdare in Premier e può ritrovare un vecchio compagno"

Arrivano nuovi rumors dall'Inghilterra sul versante calciomercato. Secondo alcuni quotidiani ... Ma Cavani non è l'unico obiettivo di mercato del Leeds dell'uomo d'affari italiano Andrea Radrizzani il ...

La Juventus prende 3 giovani dal Pescara e mette gli occhi su Zappa

La Juventus sarebbe ad un passo da tre giovani del Pescara, come ha rivelato Gianluca Di Marzio: "Affari di giovani tra Juve e Pescara. I bianconeri si sono assicurati tre profili di prospettiva, con ...

Arrivano nuovi rumors dall'Inghilterra sul versante calciomercato. Secondo alcuni quotidiani ... Ma Cavani non è l'unico obiettivo di mercato del Leeds dell'uomo d'affari italiano Andrea Radrizzani il ...La Juventus sarebbe ad un passo da tre giovani del Pescara, come ha rivelato Gianluca Di Marzio: "Affari di giovani tra Juve e Pescara. I bianconeri si sono assicurati tre profili di prospettiva, con ...