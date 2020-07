Black Match | Elisabeth Moss sarà protagonista di un “noir psicosessuale” (Di giovedì 23 luglio 2020) Elisabeth Moss è una delle attrici più richieste del momento. Tra gli impegni per il prossimo futuro si aggiunge adesso una nuova serie antologica neo-noir dal titolo Black Match, prossimamente in programmazione su Hulu. L’attrice Elisabeth Moss, tra le più richieste ed apprezzate in questo momento, ha firmato un accordo first look con Hulu (che … L'articolo Black Match Elisabeth Moss sarà protagonista di un “noir psicosessuale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Elizabeth Moss realizzerà una serie per Hulu

Si apprende, inoltre, il titolo della serie tv, Black Match, di cui sappiamo ancora ben poco. Black Match è descritto come un neo-noir thriller psicologico-sessuale ambientato a Los Angeles. La ...

