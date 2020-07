Torture, estorsioni e spaccio: sei carabinieri arrestati, caserma sequestrata| Live tv (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una caserma dell’Arma in città è stata sequestrata per la prima volta in Italia in un’indagine che ha scoperchiato anni di illegalità che hanno visto vittime spacciatori, immigrati e cittadini innocenti finiti per caso nelle mani degli indagati Leggi su corriere

Corriere : In caserma torture, estorsioni, arresti illegali e spaccio: sei carabinieri arrestati a Piacenza - Poccio_1 : RT @TTgruppo: #Piacenza Una intera Caserma messa sotto sequestro e sei carabinieri arrestati: spaccio di droga, torture, lesioni, estorsion… - bisagnino : ARMA IMPROPRIA – A PIACENZA SEI CARABINIERI ARRESTATI PER TORTURE, ESTORSIONI E SPACCIO DI DROGA. UNA CASERMA DELL’… - MarcoAcco68 : RT @umanesimo: Arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni, spaccio di droga: 6 carabinieri sono stati arrestati a Piacenza e una caserm… - annac82 : «Droga, torture ed estorsioni»: carabinieri in manette. Sequestrata la caserma di via Caccialupo -