The Crown 5 non arriverà su Netflix prima del 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Netflix ha deciso di posticipare la produzione di The Crown 5, che non arriverà sulla piattaforma prima del 2022. Imelda Staunton dovrà aspettare il 2022 per essere incoronata in The Crown 5 perchè Netflix ha fatto sapere che la produzione prenderà una lunga pausa prima del passaggio di consegne alla nuova Elisabetta II. Secondo Deadline, però, la lunga pausa non è da imputare (o almeno non solo) alla particolare situazione sanitaria che il mondo sta vivendo ma semplicemente al fatto che è sempre stata prevista nella tabella di marcia dello show più aristocratico di Netflix, da poco rinnovato a sorpresa anche per una sesta stagione. D'altronde esiste un precedente ed è ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Crown 5 non arriverà su Netflix prima del 2022 - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Crown: la stagione 5 non arriverà prima del 2022 - LED0MAS : ma se parlano della s5 di the crown significa che la s4 è già bella pronta e finita beh almeno una buona notizia - GioelePaglia : The Crown: la stagione 5 arriverà nel 2022 - Stay_Nerd : The Crown: la quinta stagione arriverà solo nel 2022 -