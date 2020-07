Terremoto a Matera, scossa di magnitudo 2.7 con epicentro Bernalda (Di mercoledì 22 luglio 2020) Terremoto a Matera dove stanotte si è registrata una scossa di magnitudo 2.7 con epicentro a sette chilometri da Bernalda Alle ore 2:14 a Matera si è registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro a 7 chilometri da Bernalda. La profondità della scossa è stata di 10 km. Latitudine 40.47 e longitudine … L'articolo Terremoto a Matera, scossa di magnitudo 2.7 con epicentro Bernalda proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

