Svezia: i preti donna superano quelli uomini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la prima volta nella storia della Svezia, ci sono più preti donna che uomini. Su un totale di 3.060 infatti, 1.533 sono donne. Ad annunciarlo la stessa Chiesa svedese che, essendo luterana, dal ... Leggi su tgcom24.mediaset

GazzettaDelSud : Svezia, per la prima volta nella storia ci sono più preti donne che uomini - fisco24_info : Svezia: i preti donna superano gli uomini: Ma guadagnano meno - GiaPettinelli : Svezia: i preti donna superano gli uomini - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia preti

Gazzetta del Sud

Per la prima volta nella storia della Svezia, ci sono più preti donna che uomini. Su un totale di 3.060 infatti, 1.533 sono donne. Ad annunciarlo la stessa Chiesa svedese che, essendo luterana, dal 19 ...Per la prima volta nella storia in Svezia ci sono più preti donne che uomini. Lo ha annunciato la Chiesa svedese precisando che sui 3.060 preti che servono nel Paese 1.533 sono donne. "Nel 1990 era st ...