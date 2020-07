Sondaggi: i presidenti di regione più amati e quelli più odiati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quali sono i presidenti di regione più amati? Quali quelli più odiati? Lo svela un Sondaggio realizzato da Winpoll. L’istituto di ricerca e Sondaggi ha intervistato un campione di cittadini – 3500 per regione – che vivono nelle dieci Regioni italiane più popolose: Lazio, Lombardia, Sicilia, Veneto, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana, Piemonte e Campania. Gli intervistati hanno dovuto rispondere a una sola domanda: “Mi può dire cortesemente quanto è soddisfatto dell’operato del presidente della sua regione?”. Le risposte possibili erano quattro: Per nulla soddisfatto, poco soddisfatto, abbastanza soddisfatto e molto soddisfatto. Stando al ... Leggi su tpi

Rock42719224 : RT @ElioLannutti: Sondaggi, Demos: 'Il miglior premier dal 1994? Conte in testa per il 30% degli intervistati, dietro Berlusconi e Prodi. I… - veratto_A : RT @ElioLannutti: Sondaggi, Demos: 'Il miglior premier dal 1994? Conte in testa per il 30% degli intervistati, dietro Berlusconi e Prodi. I… - luisa_chiari : RT @ElioLannutti: Sondaggi, Demos: 'Il miglior premier dal 1994? Conte in testa per il 30% degli intervistati, dietro Berlusconi e Prodi. I… - ringetto65 : RT @ElioLannutti: Sondaggi, Demos: 'Il miglior premier dal 1994? Conte in testa per il 30% degli intervistati, dietro Berlusconi e Prodi. I… - OrNella645587 : RT @ElioLannutti: Sondaggi, Demos: 'Il miglior premier dal 1994? Conte in testa per il 30% degli intervistati, dietro Berlusconi e Prodi. I… -