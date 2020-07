Sky Studios, preparativi in corso nell'eventualità di una seconda ondata di Coronavirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sky Studios, la casa di produzione della piattaforma satellitare europea Sky, rimane vigile nei confronti del Coronavirus, e valuta un corso d'azione in caso di una seconda ondata. Sky Studios non molla, e nonostante il periodo complicato, si prepara a tornare sul set, tenendo bene a mente la possibilità che una seconda ondata di Coronavirus possa non essere poi così astratta. "Questo è stato l'anno più difficile dal lancio della piattaforma nel 1985" afferma Gary Davey, CEO di Sky Studios, durante un meeting su Zoom con la Broadcasting Press Guild del Regno Unito, assieme a Jane Millichip, CCO di Sky Studios. La casa di produzione legata al marchio europeo di ... Leggi su movieplayer

Sky Studios, la casa di produzione della piattaforma satellitare europea Sky, rimane vigile nei confronti del Coronavirus, e valuta un corso d'azione in caso di una seconda ondata. NOTIZIA di ...

Sky ha presentato il ricco palinsesto della prossima stagione, tra film di punta, serie attese e le novità del settore intrattenimento.

Guardare al futuro, con la consapevolezza del passato. Questo sembra trasmettere il concetto di Back to Next con cui Sky ha presentato le novità della prossima stagione, tra serie tv attese e firmate ...

