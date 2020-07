Red Bull, Horner: “RB16 difficile da guidare, manca velocità e aderenza in curva” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “C’è qualcosa nell’aerodinamica che non funziona come dovrebbe. mancano velocità e aderenza nelle curve veloci“. Se la Ferrari medita e lavora in cerca di una soluzione per una SF1000 apparentemente innocua e con troppi punti deboli, anche la Red Bull non ride e a confermarlo è il team principal Christian Horner. In un’intervista al quotidiano spagnolo AS Horner ha esternato alcune problematiche della RB16. “Non c’è grip, c’è sovrasterzo, non c’è velocità massima. Tutto questo rende la macchina più lenta – ha detto il team principal -. Stiamo cercando di capire dove sia il problema“. Intanto è già corsa contro il tempo in vista della prossima tappa in programma nei ... Leggi su sportface

