Prezzo più basso per iPhone 11 su Amazon: l’offerta del 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mentre i fan della mela morsicata attendono l'annuncio autunnale di iPhone 12, c'è chi potrebbe essere interessato a recuperare il precedente iPhone 11 per entrare nell'universo di casa Apple. Magari ad un Prezzo ribassato rispetto a quello di listino. Una ricerca giustificabile dalle ottime prestazioni dello smartphone del colosso di Cupertino, e che oggi incontra pronta risposta sui listini della divisione italiana di Amazon. Sì perché, per la gioia dei consumatori, il colosso dell'eCommerce è andato a scontare proprio il device nella giornata di oggi, 22 luglio 2020, per un'offerta a tempo che pare piuttosto golosa. Su Amazon Italia troviamo allora iPhone 11 al Prezzo scontato di 829 euro, contro i precedenti 889 euro ... Leggi su optimagazine

sullanuvola : RT @miperdo_: Non credo quasi più a niente però mi diverto molto, è il prezzo da pagare. - SARAWATlNEs : RT @mygxfairy: raga scusate ma il memories dove posso prenderlo? ho visto che su weverse il prezzo della spedizione è più alto di quello de… - mygxfairy : raga scusate ma il memories dove posso prenderlo? ho visto che su weverse il prezzo della spedizione è più alto di… - Pall_Gonfiato : #Atalanta, #Marino avverte la #Juventus circa il prezzo di #Zapata - loris_assi : @angieCavezzan Vero. Però è avvantaggiata xché è la città più grande e popolosa d Europa (escludendo la Russia euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it