Petrolio si conferma in calo | EIA annuncia aumento a sorpresa scorte greggio

(Teleborsa) – Crescono a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 17 luglio 2020, sono saliti di circa 4,9 milioni a 536,6 MBG contro attese per un calo di 2,1 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 1,1 milioni a 177,9 MBG, contro attese per un calo di 0,6 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un decremento di 1,8 milioni a quota 246,7 MBG (era atteso un calo di 1,4 milioni). Le riserve strategiche di Petrolio restano invariate a 656,1 MBG.

(Teleborsa) - Crescono a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi ...

OGGI LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO “MED & ITALIAN ENERGY REPORT” AL WEBINAR DI SRM E ESL@ENERGY CENTER DEL POLITECNICO DI TORINO

Anche la domanda di petrolio è stata colpita ... 43,3 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimenta i volumi più elevati. I porti del Mezzogiorno rappresentano il 44% del traffico ...

