Parma Napoli 1-1 LIVE: infortunio per l’ex azzurro Grassi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Napoli si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Napoli 1-1 MOVIOLA 52′ Gol e rigore per il Napoli – Tiro di Fabian Ruiz, tocco con le mani di Grassi, un po’ simile all’occasione Bastos-Ronaldo in Juve-Lazio. L’arbitro assegna punizione ma dopo il consulto col Var decide per il penalty perché Grassi con le mani è in area. Dal dischetto Insigne supera Sepe e trova il pari. 45+1 Rigore e gol per il ... Leggi su calcionews24

_hsiwk_ : RT @kit3mmu0rt: Telecronisti sul rigore per il Parma: cucciolo??????l’ha preso in pieno????????rigore netto???????? Telecronisti sul rigore per il Nap… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Parma-Napoli, Caprari porta in vantaggio gli emiliani su un calcio di r… - AlessandroPerl6 : Per ora a Parma, 1-1 tra Parma e Napoli.. Entrambi i gol su rigore.. Quello dato al Parma, un vero regalo - zazoomblog : Parma-Napoli 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: Lozano centravanti - #Parma-Napoli #Diretta #formazioni… - tpwkgioi : MA CHE È AOHHHHH CHI VE S’ENCULA PARMA - NAPOLI #10YearsOf1D -