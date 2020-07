Pagelle Sampdoria-Genoa 1-2: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Sampdoria e Genoa, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. IL GOL DI GABBIADINI (VIDEO) IL GOL DI LERAGER (VIDEO) Sampdoria (4-4-2): Audero 5.5; Bereszynski 5, Yoshida 5.5, Colley 5, Augello 6; Linetty 6, Ekdal 6 (31′ pt Vieira 6), Thorsby 6 (30′ st Depaoli 6), Jankto 6; Bonazzoli 5.5 (18′ st Quagliarella 5.5), Gabbiadini 6 (30′ st Ramirez 5.5). Allenatore: Ranieri 6. Genoa (4-4-2): Perin 6.5; Biraschi 6.5, Romero 6 (19′ st Goldaniga 6), Masiello 6 (38′ st Zapata S.V), Criscito 6.5; Iago Falque 5.5 (37′ st Ankersen S.V), Lerager 6.5, Schone 6.5, Jagiello 6.5 (35′ st Barreca sv); Pinamonti 6 ... Leggi su sportface

Caprari 6,5 – Partita in crescendo per l'esterno ex Sampdoria che parte con qualche difficoltà. Freddo dagli undici metri, a spiazzare Meret, e mettere a segno il suo primo goal in gialloblu. Gervinho ...