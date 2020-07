Nuovo record in Romania, 1.030 contagi in 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSAmed, - BUCAREST, 22 LUG - Nuovo record giornaliero di contagi da coronavirus in Romania, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.030 su 24.87 test effettuati. Si tratta del numero più ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : GRAZIE al cuore di Genova e dei Genovesi, all’impegno del Sindaco e del Governatore, al lavoro di ingegneri, tecnic… - carlosibilia : La scorsa settimana i #Benetton sono stati costretti dal Governo a rinunciare ad #Autostrade. In questi giorni si s… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Nuovo record in #Romania, 1.030 contagi in 24 ore #ANSA - fabiozpp : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Nuovo record in #Romania, 1.030 contagi in 24 ore #ANSA - UnexpectedlyOn : RT @BTSItalia_twt: ?Nuovo Guinness World Record per i #BTS (@BTS_twt)! Il loro 'BangBangCon The Live', con un totale di 756K spettatori da… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Nuovo record in Romania, 1.030 contagi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA A "Temptation Island" per le coppie è tempo di falò anticipati

Giovedì 23 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con "Temptation Island", il docu-reality dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia. Vecchi dubbi, nuove consapevolezze e import ...

I casi di coronavirus nel mondo sfiorano la soglia dei 15 milioni

I casi di coronavirus nel mondo fiorano la soglia dei 15 milioni. Secondo i conteggi della Johns Hopkins University, i contagi a livello globale hanno raggiunto quota 14.951.347, inclusi 616.577 morti ...

Giovedì 23 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con "Temptation Island", il docu-reality dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia. Vecchi dubbi, nuove consapevolezze e import ...I casi di coronavirus nel mondo fiorano la soglia dei 15 milioni. Secondo i conteggi della Johns Hopkins University, i contagi a livello globale hanno raggiunto quota 14.951.347, inclusi 616.577 morti ...