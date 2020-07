Non Riusciva a Stare in Piedi a Causa di Due Malattie Rare, Ora Rebecca di 14 Anni Sogna di Fare La Modella (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un finale a lieto fine per Rebecca, ragazza di 14 Anni di Forno Canavese, era affetta da Malformazione di Chiari e ipotensione liquorale, dopo 14 interventi torna a sorridere. Finalmente un bel sospiro di sollievo per Rebecca e la mamma Alessia Uifuzzi, residenti con la famiglia a Forno Canavese, dopo Anni di cure per la ragazzina affetta dalle due Malattie Rare: Malformazione di Chiari e ipotensione liquorale, torna a sorridere. Per lei si erano mobilitati diversi vip e politici, doveva prendere parte ad un delicato intervento in Germania a marzo, ma a Causa del lockdown ha dovuto rimandarlo, con la paura di non farcela, e invece a maggio ecco il giorno che ha cambiato la sua vita. Dopo Anni si sofferenze in cui non Riusciva ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Non Riusciva Rebecca, affetta da 2 malattie rare: “Non riusciva a stare in piedi, ora sogna di fare la modella” Fanpage.it Clonano il profilo del Miramare: «Bugie su Fb, qui niente contagi»

Clienti e parenti segnalano al titolare, Luca Pantani, uno strano post in cui lui informerebbe di un caso al bagnetto: «Pronto a denunciare questi bastardi» «Luca, ma che succede? Cos’è questa storia ...

L'intervento di sterilizzazione non riesce, l'ospedale deve mantenere il bimbo fino a 25 anni

Gli Spedali civili di Brescia sono stati condannati a versare 92mila euro a una coppia di genitori che hanno messo alla luce un figlio al termine di una gravidanza indesiderata. Nel 2011 la donna infa ...

