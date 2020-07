Mixer chiude i battenti oggi: Microsoft stacca ufficialmente la spina (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo quattro anni e mezzo, la piattaforma di streaming live di Microsoft, Mixer, chiuderà i battenti oggi. ufficialmente, gli streamer sono ora invitati a passare al servizio di livestream di Facebook Gaming. Nonostante il passaggio consentirà agli streamer più importanti di mantenere i benefit, molti di loro stanno decidendo di passare (o ritornare) a Twitch. La chiusura arriva meno di un anno dopo che Microsoft ha reclutato i migliori streamer di Twitch tra cui Tyler "Ninja" Blevins con contratti di esclusività che si dice valgano milioni.Mixer è stato lanciato per la prima volta nel 2016 sotto il nome di "Beam", poi è stato acquistato da Microsoft più tardi nello stesso anno, che lo ha ... Leggi su eurogamer

