Milan, è davvero la scelta giusta confermare Pioli? (Di mercoledì 22 luglio 2020) La notizia del giorno è senza ombra di dubbio quella della riconferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan con nuovo contratto fino al 2022. Non tanto perché non sia un’operazione comprensibile, quanto per tutto quello che c’è dietro: Rangnick quasi certo, confermato da alcuni esponenti della società, poi scaricato improvvisamente per dare una svolta conservatrice. Niente nuovo che avanza, basta con gli esperimenti: chi ha fatto bene in un mese intero può fare altrettanto in un anno e con una giusta programmazione, dunque ecco che il dietro-front è servito e che Pioli può restare al Milan. Felici i tifosi, anche l’opinione pubblica, ora tocca al tecnico emiliano dimostrare di poter guidare una big (o wannabe tale) fin da inizio ... Leggi su sportface

