Longo: «Non siamo una squadra rodata. Futuro? Penso solo alla salvezza» (Di giovedì 23 luglio 2020) Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hellas Verona: queste le sue parole Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hellas Verona: queste le sue parole. salvezza – «Quando hai un obiettivo diventa fondamentale raggiungerlo. Sappiamo la realtà che stiamo vivendo, siamo proiettati con ogni risorsa a raggiungerlo. Andiamo avanti con fiducia, sapendo di dover affrontare al meglio queste ultime tre partite, per raggiungere quello che per noi è diventato un obiettivo fondamentale». Futuro – «Chiamata anche a me come Pioli? La chiamata non è arrivata. Detto questo, e lo dico con grande sincerità, ho solo l’obiettivo di salvare la ... Leggi su calcionews24

