“Job Week” all’Unifortunato | dal 28 luglio una full immersion di cinque giorni

Dal 28 luglio al 1 agosto si terrà la seconda edizione del JOB WEEK dell'Università Giustino Fortunato di Benevento. L'iniziativa è promossa con la collaborazione dell'Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento. Si tratta di una full immersion di cinque giorni organizzati nella forma di webinar trasmessi sui canali social dell'Ateneo. Un programma di orientamento al lavoro e placement per confrontarsi sugli strumenti e sui "segreti" per entrare con successo nel mondo del lavoro e, soprattutto, per conoscere le figure professionali più richieste nel mondo del lavoro in linea con gli indirizzo di studio dell'Unifortunato e della SSML.

