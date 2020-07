Iva Zanicchi è una furia, il suo duro sfogo con Pierluigi Diaco non ha precedenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Puntata ad alta tensione quella di ‘Io e Te’, andata in onda oggi, mercoledì 22 luglio. Ospite di Pierluigi Diaco è stata la cantante Iva Zanicchi, che senza peli sulla lingua si è scagliata contro la kermesse musicale più importante d’Italia. Ebbene sì, la donna ha manifestato tutto il suo nervosismo per la scelta da parte del Festival di Sanremo di non invitarla più. Nella sua carriera artistica è riuscita a vincerlo per ben due volte, ma ora è completamente esclusa dal palco dell’Ariston. Ha proposto la stessa canzone in due occasioni, ma è stata rifiutata e dunque non ha avuto la possibilità di esibirsi. Secondo quanto riferito dall’artista, la sua esclusione sarebbe dovuta al fatto che lei ha una visione politica diversa dal ... Leggi su caffeinamagazine

