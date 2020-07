Inter-Fiorentina in tv e streaming: dove vederla (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inter e Fiorentina si sfidano nella 35ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Fra le sfide del mercoledì della 35ª giornata di Serie A il piatto forte è il confronto fra l’Inter di Antonio Conte e la Fiorentina di Beppe Iachini. I nerazzurri, che inseguono la matematica certezza della qualificazione alla Champions League, sperano con una vittoria di tenere ancora aperta la lotta Scudetto, che vedrà la Juventus impegnata giovedì alla Dacia Arena contro l’Udinese. I nerazzurri hanno 72 punti e sono stati scavalcati al 2° posto dall’Atalanta, vittoriosa nell’anticipo contro il Bologna. I viola, dal canto loro, undicesimi con 42 punti assieme al Cagliari, hanno ottenuto la matematica salvezza e ora ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva con il nostro 'Toro' ?? Video e statistiche su #InterFiorentina ??… - Gazzetta_it : #Inter #Handanovic come #Facchetti: contro la Fiorentina presenza n. 475 in serie A - deolhonatabela : ???? Serie A ? Parma x Napoli ? 14:30 ???? ? Inter x Fiorentina ? 16:45 ???? ? Lecce x Brescia ? 16:45 ???? ? SPAL x Ro… - Fantacalciok : Serie A, Inter – Fiorentina: le formazioni ufficiali del match - Calciodiretta24 : Serie A, Inter – Fiorentina: le formazioni ufficiali del match -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Fiorentina

INTER LAUTARO MARTINEZ – Intervenuto ai canali ufficiali dell’Inter in vista della gara di stasera contro la Fiorentina, Lautaro Martinez ha dichiarato di pensare solo ai nerazzurri, nonostante le voc ...La Juve è alla finestra e segue il figlio d’arte già da diverso tempo, così come l’Inter e il Manchester United ... un valore aggiunto per la Fiorentina, speriamo di averlo con noi il più a lungo ...