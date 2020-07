In Sicilia 809 coppie di fenicotteri, raddoppiate in un anno (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – Il suo nome e’ M393. Nato in Sardegna 12 anni fa, dopo aver girovagato in questi anni tra Sicilia, Sardegna e Malta, e’ tornato quest’anno a nidificare nella Riserva naturale Saline di Priolo, gestita dalla Lipu in Sicilia. Uno dei tanti fenicotteri che affollano l’area protetta siciliana per una stagione da record: rispetto al 2019, il numero di coppie alle Saline di Priolo quest’anno e’ raddoppiato, passando dalle 453 del 2019 alle 809 di quest’anno. Un risultato straordinario, favorito anche dalla tranquillita’ e dal silenzio che hanno caratterizzato il periodo primaverile, a causa del lockdown da Covid 19. Una tendenza, comunque, quella del fenicottero alle Saline di Priolo, in forte crescita dal 2015, da quando cioe’ la Riserva di Priolo ospita (unico sito in Sicilia) la nidificazione di questa splendida specie: dalle 71 coppie del 2015 si e’ passati alle 252 del 2017 fino alle 809 attuali. Anni consecutivi fatti di numeri eccezionali, se si pensa che da soli sei anni il fenicottero ha iniziato a nidificare in Sicilia, fatto salvo un tentativo nel 2000 (non portato a termine) alla Riserva naturale orientata di Vendicari. Mentre in Italia la prima nidificazione della specie e’ stata registrata nel 1993 a Molentargius, in Sardegna. “Ancora una volta – dichiara Fabio Cilea, Direttore della Riserva naturale Saline di Priolo – la natura ha riconosciuto l’importante lavoro fatto dalla Lipu a Saline di Priolo. Dimostrando che cio’ di cui ha bisogno e’ la giusta tranquillita’ e cosi’, quando questo si verifica, essa ci ripaga con eventi davvero eccezionali”. Leggi su dire

