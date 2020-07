HOUSSEM AOUAR: L’ORO DEL LIONE. VISIONE DI GIOCO E SCATTO FULMINANTE (Di mercoledì 22 luglio 2020) Uno dei maggiori talenti in forza al LIONE, è sicuramente il classe ’98 HOUSSEM AOUAR. Dalla fucina di talenti francese, è uscito anche lui, così come Benzema, Lacazette e molti altri. Si tratta di un centrocampista parecchio fantasioso con il pallone tra i piedi, che fa dello SCATTO FULMINANTE e dell’ottima VISIONE di GIOCO le sue armi migliori. Il suo ruolo ideale, è sicuramente quello in un centrocampo a tre. Un metro e 75 di altezza, piede destro. AOUAR è uno che ha iniziato la sua carriera come esterno d’attacco nel 4-3-3, ma è in grado di svolgere più ruoli sulla mediana , un lusso. Sa giocare nel breve e riesce a far lavorare bene la squadra con i suoi passaggi millimetrici. Come ... Leggi su alfredopedulla

Rick_JTime : Continuo a non capire come NESSUNO in Europa stia cercando di accaparrarsi Houssem #Aouar. Sto mancando qualcosa?… -

Ultime Notizie dalla rete : HOUSSEM AOUAR HOUSSEM AOUAR: L’ORO DEL LIONE. VISIONE DI GIOCO E SCATTO FULMINANTE alfredopedulla.com