“Devo operarmi”. Giulia De Lellis, l’annuncio sui social: “Scusate la mia assenza, ma sarà dura” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giulia De Lellis da un po’ era lontana dai riflettori e immancabile è arrivata la risposta dell’influencer romana che ha fatto sapere il motivo della sua poca presenza sul web in queste ore. La fashion blogger infatti ha annunciato su Instagram che dovrà operarsi. Lei stessa ha voluto rassicurare i fan, con molta tranquillità, che non si tratta di qualcosa di preoccupante, ma comunque di un intervento necessario. Ma leggiamo le sue dichiarazioni a tal proposito: “Raga scusatemi per i capelli e per l’assenza, ma sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’ e diciamo che poteva andare peggio. Mi sono c*****a addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con l’operazione ... Leggi su caffeinamagazine

