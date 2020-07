Cava, sequestrata coltivazione di marijuana in zona Vessa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Nella mattinata odierna gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Anticrimine – hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, per il reato di coltivazione di piante di cannabis indica, un uomo, D.M.G. allevatore cavese di anni 57, con piccoli precedenti contro la persona ed il patrimonio. Gli agenti, con un’attività info-investigativa accertavano la presenza in un terreno in località Vessa, nel comune di Cava de’ Tirreni, all’interno di una recinzione rudimentale, della presenza di piante di stupefacente. In particolare, gli Agenti del Commissariato con una perquisizione hanno rinvenuto tre piante di cannabis indica appena ... Leggi su anteprima24

lameziainstrada : Ambiente: sequestrata cava abusiva nel crotonese - GazzettaDelSud : #SanMauroMarchesato, sequestrata una cava abusiva: tre persone denunciate - LaCnews24 : Cava abusiva scoperta e sequestrata nel Crotonese, tre denunce #calabrianotizie #newscalabria - AnsaCalabria : Ambiente: sequestrata cava abusiva nel crotonese. Scoperta dai carabinieri Forestale, denunciate tre persone |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Cava sequestrata Cava, sequestrata coltivazione di marijuana in zona Vessa anteprima24.it Sequestrato e picchiato per un terreno: 6 arresti

QUINDICI – “In quella terra ti atterro…” . Quel terreno non doveva andare ad altri, neppure ai suoi stessi familiari e così che Giuseppe Pacia, alias o ferrar, classe 58 di Taurano, aveva minacciato u ...

Imponimento, quel carico di 300 metri quadrati di eternit buttato nei boschi vibonesi

Una buca vicino ad un fiume, una cava, un castagneto, un bosco. Sono le opzioni che gli uomini più vicini a Rocco Anello – capo indiscusso dell’omonima consorteria – prendono in considerazione come lu ...

QUINDICI – “In quella terra ti atterro…” . Quel terreno non doveva andare ad altri, neppure ai suoi stessi familiari e così che Giuseppe Pacia, alias o ferrar, classe 58 di Taurano, aveva minacciato u ...Una buca vicino ad un fiume, una cava, un castagneto, un bosco. Sono le opzioni che gli uomini più vicini a Rocco Anello – capo indiscusso dell’omonima consorteria – prendono in considerazione come lu ...