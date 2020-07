Un parroco, in veste di sindaco, ha sposato due donne e poi si è dimesso (Di martedì 21 luglio 2020) Don Emanuele Moscatelli, parroco a Sant’Oreste, comune della provincia di Roma, l’11 luglio scorso ha sposato due donne. Lo ha fatto in Municipio, in veste di sindaco e con fascia tricolore. Pochi giorni prima della celebrazione, il parroco di San Lorenzo Martire, (contattato dall’Adnkronos non ha risposto), è andato dalla prima cittadina per chiedere di potere unire in matrimonio in Comune le due donne. La sindaca Valentina Pini, primo cittadino di Sant’Oreste dal giugno 2016 eletta con una lista civica, aveva spiegato all’Adnkronos come erano andate le cose: “Il parroco mi ha chiesto di potere avere la delega per sposare le due donne perché è prerogativa del ... Leggi su tpi

